"Fiducia, positività, ma anche un richiamo a un sempre maggiore senso di responsabilità". Così apre l'edizione odierna di Tuttosport riferendosi ai valori che Abate pretende dai suoi giocatori. Dopo due sconfitte, tre con quella di Coppa Italia, il Toro deve ricompattarsi. "Abate le cose le dice in faccia ai giocatori, nel chiuso del Filadelfia. Ma cerca sempre di mescolare eventuali richiami all'ordine con la trasmissione di motivazioni e stimoli positivi, per accompagnare e non solo per comandare". L'obiettivo di Abate ora deve essere quello individuare gli equilibri in campo e fuori, sia a livello tattico che caratteriale, a partire dalla gara di Firenze. Il messaggio social pubblicato da Simeone ieri è un segnale: "Tutti insieme. Forza Toro!". L'altro aspetto da considerare, però, è quello della fiducia: "Quanto tempo - conclude Tuttosport - darà il presidente al tecnico".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport