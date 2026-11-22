"Scelte di formazione e atteggiamento sbagliati: un solo punto nelle ultime 4 partite. L'aggressività promessa dal tecnico resta un proclamo": è questo il giudizio di Tuttosport in merito alla sconfitta del Torino sul campo del Napoli nella dodicesima giornata di Serie A. Alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali, i granata escono senza punti dallo stadio Maradona e lo fanno senza quella spavalderia promessa da mister Ignazio Abate alla vigilia del match. La squadra floppa un appuntamento importante come quello contro la formazione di Massimiliano Allegri, rimandando nuovamente l'appuntamento con la vittoria. La traversa di Mandragora da fuori area è uno dei pochi sussulti di un Toro che si schiera con un 3-5-2 troppo rinunciatario mentre è il Napoli che gioca e ci prova molto di più a creare palle gol. Grazie a questo successo chi guarisce è proprio la squadra azzurra che torna al successo e riesce a rialzarsi in classifica.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.