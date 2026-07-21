Finito il Mondiale, Ché Adams ha raggiunto i compagni in Trentino Alto-Adige. Come scritto su Tuttosport, nei prossimi giorni incontrerà Petrachi in modo da definire il suo futuro, lontano o vicino al Torino. Nel caso in cui entrambe le parti siano interessate a proseguire insieme, allora all'attaccante verrà proposto il rinnovo di contratto: "Un ruolo importante nella vicenda lo potrà avere anche Abate: l'allenatore e l'attaccante hanno potuto conoscersi e parlarsi di persona solamente ieri per la prima volta". Lato mercato, il Torino sembra interessato al difensore Lucas Ryan del Lokomotiv Plovdiv.

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