L'edizione odierna di Tuttosport tratta anche la questione legata a Cristiano Biraghi. Il trentaquattrenne era ai margini del Toro, ma Abate nelle prime tre amichevoli lo ha sempre schierato da braccetto a sinistra. "Abate ritiene che uno come Biraghi possa tornare utile come braccetto mancino nella retroguardia a tre. Posizione nella quale tornerebbe prezioso da alternativa al titolare (che dovrebbe essere Comert)". Biraghi è comunque l'unico mancino nella retroguardia e ciò potrebbe aiutarlo a trovare più spazio. Ecco perché il Toro sta realmente riflettendo sul suo destino. La questione mercato va comunque tenuta in considerazione: "Il Toro non si opporrebbe affatto dinanzi a un'offerta che garantirebbe a Biraghi un contratto più lungo e un ruolo più importante". Intanto il giocatore ha cambiato il numero di maglia, passando dal 34 al 3, che in precedenza era sulle spalle di Peer Schuurs.

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