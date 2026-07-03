L'edizione odierna del Tuttosport dedica un ritaglio ad Alessio Cacciamani, che insieme a Zapata e altri quattro giocatori è già al Filadelfia per svolgere un lavoro in piscina. Per l'esterno 2007 il ritiro rappresenta un'occasione come scrive Tuttosport: "Cacciamani esce da un'annata da incorniciare, proprio con Abate in panchina, alla Juve Stabia. L'esterno sinistro granata ha trovato nell'ultima annata quella continuità necessaria ad acquisire fiducia, a mettersi alla prova in B e a dimostrare il proprio valore". Ora Cacciamani ha una grande opportunità ma dovrà guadagnarsi il posto da titolare a suon di prestazioni. "Avere continuità in A, oltre all'impatto giusto, è un'altra cosa rispetto al campionato cadetto e questo Cacciamani lo sa, ed è il motivo per cui ha scelto di non dare nulla per scontato e di cominciare già a prepararsi per un'estate per lui fondamentale", prosegue il quotidiano.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Tuttosport

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.