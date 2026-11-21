L’edizione odierna di Tuttosport, nel giorno di Napoli-Torino, accende i riflettori su Alessio Cacciamani, uno dei giovani granata più chiacchierati in ottica mercato. L’esterno classe 2007, 19 anni, ha già raccolto 10 presenze in prima squadra, a cui si aggiungono 2 in Coppa Italia, ma è ancora a caccia del primo gol con il Toro. Un obiettivo che non nasconde: "Sinceramente il gol è una cosa che devo iniziare a mettere in conto […] mi piacerebbe molto, è un obiettivo". Cacciamani racconta la voglia di migliorarsi e la gratitudine per la fiducia ricevuta, mentre attorno al suo nome cresce l’interesse del Napoli in vista di gennaio. Anche il ds azzurro Manna ha confermato: "È vero, ci piace, lo stiamo seguendo". Il Torino, però, non sembra disposto a privarsene facilmente: secondo Tuttosport, i granata starebbero facendo circolare una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia quanto il club creda nel potenziale del ragazzo. Stasera al Maradona sarà anche una sfida tra presente e possibili scenari di mercato.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport