Tra le pagine di Tuttosport dedicate al Toro, emerge un focus su Cesare Casadei. Nelle ultime settimane Abate ha provato a scuotere il suo centrocampista, soprattutto sotto il punto di vista mentale, aspetto negativo del classe 2003, di cui più volte il tecnico granata ha parlato. Casadei, che aveva giocato da titolare la prima con il Milan, dal rientro dall'infortunio ha giocato solo 17 minuti a Parma, gara intervallata dalle panchine contro Udinese, Monza e Como. "Il fatto che Abate esprima certi concetti anche in pubblico è sicuramente per il desiderio di spronare pure così il centrocampista, che ha doti indubbie". Anche ieri Abate ha parlato di Casadei, tornando sul concetto di concorrenza e a Frosinone il numero 22 granata rischia di non mettere ancora una volta piede in campo. Casadei deve tornare in campo, anche perché si avvicina il mercato invernale e i 13 milioni spesi nel 2025 pesano. "Se anche i prossimi 60 giorni gli servassero ben poco spazio - conclude Tuttosport - non ci stupiremmo troppo se chiedesse di essere ceduto a gennaio. Quantomeno in prestito".

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