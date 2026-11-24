"Ciclo di fuoco senza Ismajli. Out 3 o 4 partite: lesione e mano fratturata. Sabato la sfida con la Lazio prima in classifica, poi la trasferta contro il Genoa, quindi la gara con l'Inter a San Siro". L'edizione odierna di Tuttosport apre le pagine dedicate al mondo granata con la pesante tegola abbattutasi sulla difesa di Ignazio Abate dopo gli esami strumentali sostenuti dal centrale albanese. Il quotidiano ricostruisce l'entità del doppio stop — distrazione agli adduttori della coscia sinistra rimediata in un contrasto con Hojlund e frattura alla mano destra per cui è possibile un'operazione già oggi dopo un ulteriore consulto ortopedico — fissando i tempi di rientro per la gara casalinga del 20 dicembre contro il Cagliari oppure direttamente a gennaio: "In attesa di capire se Belghali smaltirà in tempo l'infiammazione al ginocchio destro per sabato, l'assenza della colonna difensiva apre il ballottaggio tra i due svizzeri Cömert e Rodriguez — appena 395 minuti collezionati insieme finora — con Coco destinato al centro della retroguardia a tre o l'alternativa del passaggio alla difesa a quattro. Spazio anche al confronto statistico che vede Abate fermo a 14 punti dopo 12 turni come Baroni e Vanoli nelle ultime due stagioni, oltre all'atteso summit odierno sui fondi per il Museo del Toro al Filadelfia".

Nella pagina successiva, i riflettori si accendono sui punti fermi tecnici e carismatici da cui ripartire dopo il ko di Napoli: "La traversa è un segnale: Mandragora è necessario. A Napoli, nonostante il ko, il regista ha mostrato la sua importanza. Cacciamani: 'Non era il risultato che volevamo, ma andiamo avanti'". Il quotidiano esalta la prova di personalità del centrocampista ex Fiorentina — vicino ad un eurogol allo scadere del primo tempo e prezioso leader dello spogliatoio — accanto alla spinta inesauribile sulla corsia sinistra del giovane talento classe 2007. Infine, spazio al successo pirotecnico della Primavera guidata da Francesco Baldini al Robaldo: "Toro, questa è una grande vittoria! I granata battono il Bologna 4-2 tra continui colpi di scena: reazione super dopo che gli emiliani avevano recuperato 2 gol".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.