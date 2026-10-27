Abate va diretto e sprona i suoi in vista di stasera: "Per il Toro è una grande prova della verità: ambizioni, equilibrio tattico e maturità. Il messaggio per i giocatori: 'Continuiamo a spingere'". L'avversario si chiama Como e la partita è tra le più difficili della stagione, come si legge su Tuttosport. In merito alla formazione, Belghali si scalda per la fascia destra, il dubbio pare invece tra Cacciamani e Patterson, con il primo che però è favorito. Oggi pomeriggio, invece, gioca la Primavera in Coppa Italia contro il Bari: "Per la squadra di Baldini è fondamentale cercare di ritrovare quante più energie fisiche e mentali possibile".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.