L'edizione odierna di Tuttosport apre con il focus su Kian Fitz-Jim. Il centrocampista olandese è stato uno dei tre ad aver esordito domenica contro il Burnley. Fitz-Jim era diventato a tutti gli effetti un giocatore del Toro venerdì. "Ma Abate non ha avuto dubbi nel gettarlo nella mischia nel secondo tempo: il tecnico lo ha mandato in campo al posto di Luongo al 64' così da testarne le qualità in un contesto di partita". La risposta è stata soddisfacente e Fitz-Jim ha mostrato di essere un giocatore dinamico, bravo nel recuperare palla: "Lo dimostrano quei palloni che strappato dai piedi dei centrocampisti avversari". Una prima buona risposta in amichevole, ma Fitz-Jim andrà valutato quando le partite conteranno come in campionato: "L'olandese - conclude Tuttosport - non è solo un interditore, all'Ajax ha dimostrato di saper utilizzare bene il piede destro per dare il via all'azione".

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