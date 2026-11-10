Da una sosta all'altra. Fortini si sta riprendendo e punta a tornare il prima possibile, forse addirittura già per l'incontro con il Napoli del 21 novembre: "Dal raduno dell'Under 21 Fortini è dovuto rientrare in anticipo, a inizio ottobre, per un problema fisico: la pubalgia che gli aveva impedito di concludere il periodo con gli azzurrini (e che adesso lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati, al contrario di Mascardi, Comuzzo e Cacciamani) ha pure privato il Torino del giocatore per diverse settimane" scrive Tuttosport. Insieme a lui, anche Rolando Mandragora sta puntando a tornare in forma il prima possibile. Nelle sue assenze si è visto un Toro diverso, sconfitto per due volte, e non convincente con il Lecce. Intanto, Comuzzo, convocato in Under 21, sta facendo bene. Così tanto che forse può bussare alla porta di Mancini per la prossima pausa.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.