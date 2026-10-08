Il reparto offensivo del Torino ha faticato e non poco in questo avvio di stagione. Simeone ha segnato solo contro la Carrarese nell'esordio stagionale in Coppa Italia, Zapata resta ancora un oggetto misterioso. L'unico ad aver dato qualcosa alla fase d'attacco è Ché Adams, ma per il resto poco altro. Una situazione che porta il Torino sul mercato e gli occhi sono caduti sul ventenne Daniel Mikolajewski, attaccante del Lucerna. Il giocatore però è cresciuto nel Parma Primavera, con ottime statistiche. A parlare di questo interessamento è l'edizione odierna di Tuttosport.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 1: Gianluca Petrachi Sports Director of Torino FC looks on during the Coppa Italia match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on September 1, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Il nome del ventenne centravanti è da tempo sul taccuino del dirigente, che ha approfittato della partita contro l'Italia U21 per osservarlo ulteriormente e prendere nuovi appunti su di lui. Petrachi ha così potuto guardare l'attaccante fare a sportellate con Comuzzo e gli altri difensori azzurri, ma soprattutto ha potuto vedere una dimostrazione del grande senso del gol che caratterizza l'attaccante: è stato proprio Mikolajewski a firmare la prima delle due reti della propria nazionale". Prosegue il giornale: "Mikolajewski continuerà ad essere seguito nelle prossime settimane, quando scenderà in campo nel campionato svizzero con il Lucerna, con cui ha già segnato quattro gol nelle prime sette partite giocate, ma nel frattempo il ds ha già avviato contatti esplorativi con l'entourage del giocatore".