L'edizione odierna di Tuttosport si apre con la riflessione su Ché Adams. Lo scozzese ha cominciato il campionato con il Toro nel migliore dei modi, dopo un'estate difficile al centro delle voci di mercato. Per lui 2 gol in 3 partite di Serie A, ma soprattutto uno è quello decisivo che ha portato i primi tre punti contro la Fiorentina. "Adams per questa stagione è rimasto in granata, ma per fare in modo che possa rimanere anche in futuro Urbano Cairo e Gianluca Petrachi dovranno necessariamente parlare con i suoi agenti e trovare un accordo per il rinnovo del contratto, considerando che l'attuale scadrà il 30 giugno". La trattativa per il rinnovo non ha ancora preso piede, ma per il momento Adams è rimasto con la voglia e l'atteggiamento giusto e anche Abate lo considera al centro del progetto ora più che mai. "Certo è che queste prime giornate hanno detto che il Toro ha ancora bisogno di Adams".

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