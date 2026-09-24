L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea un problema tattico del Toro, notato nelle prime giornate: i troppi passaggi all'indietro. Il dato è significativo, 592 passaggi all'indietro e solo Milan, Como, Inter, Bologna e Roma ne han fatti di più. Con la differenza che queste squadre - tolto il Bologna - abbiano conseguito risultati ben migliori. "Nell'idea di Abate il Toro avrebbe dovuto dominare il gioco con una fitta rete di passaggi. Ma di certo sperava che quei passaggi fossero per lo più indirizzati verso la porta avversaria". Invece i granata sono solo tredicesimi, con 652 tocchi, per palloni giocati in avanti. Il tutto si traduce in un Toro che fatica a creare occasioni e a trovare con frequenza la via del gol. "Abate - conclude Tuttosport - al Filadelfia lavorerà su questo aspetto - e di certo punterà molto su Mandragora (quando tornerà dalla nazionale) e su Bragnaça per invertire questa tendenza".

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