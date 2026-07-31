Il tema centrale dell'edizione odierna di Tuttosport è legato ad Alessio Cacciamani. Secondo il quotidiano l'esterno classe 2007 piace molto alla Roma e i tifosi granata sono preoccupati: "Il ds giallorosso, D'Amico, non è ancora arrivato a proporre quanto chiede Urbano Cairo, ma stanno già girando indiscrezioni su possibili offerte vicino ai 10 milioni". Il presidente granata non vorrebbe cedere il talento e lo valuta non meno di 15 milioni, ma la Roma sta cerando un sostituto di Wesley sulla corsia sinistra e il 2007 granata sembra tra le opzioni: "I tifosi granata temono che Cacciamani alla fine possa venire sacrificato da Cairo, sull'altare di una plusvalenza d'oro". Intanto il Toro si sta muovendo in tal senso per Niccolo Fortini, laterale mancino, classe 2006 della Fiorentina. Sempre secondo Tuttosport i granata avrebbero offerto 5 milioni, ma la Viola ne chiede almeno il doppio.

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