Tuttosport oggi dedica un approfondimento al capitolo Lucas Perri e al programma di allenamenti mirati che sta seguendo per evitare di ripetere gli errori commessi con Fiorentina e Roma. "Deve trovare una condizione ottimale, un equilibrio lucidato sotto il profilo psicofisico. La ruggine gli pesa sulle spalle inevitabilmente. E adeguarsi alle richieste di Ignazio Abate, col pallone tra i piedi, non è esattamente un giochino cui concedersi a occhi chiusi". Il quotidiano sportivo torinese aggiunge: "In questi giorni gli allenamenti mirati, studiati ad hoc con i preparatori dei portieri, in partitella e sugli schemi (sia difensivi sia per dettare le ripartenze), si sono moltiplicati per Perri, così da lucidare meglio la sua condizione, i tempi di reazione, anche l'intesa con i compagni nei rilanci lunghi o ravvicinati". L'obiettivo è chiaro, come riporta il giornale: "Tempi di reazione più brillanti, rapidità ed elasticità maggiori. Il tutto, sostenuto da una buona freddezza psicologica, per ora evidenziabile".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.