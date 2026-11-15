"Belghali, sollievo Toro. Allarme rientrato dopo gli esami medici: nessun problema a legamenti e menisco. Il terzino ha male a correre per una duplice contusione al ginocchio". L'edizione odierna di Tuttosport apre le pagine dedicate ai granata con le buone notizie provenienti dall'infermeria in vista della ripresa del campionato a Napoli. Il quotidiano analizza nel dettaglio la situazione degli esterni di Ignazio Abate: "Il rientro anticipato di Rafik Belghali dal ritiro della nazionale algerina aveva alimentato parecchi timori, ma i controlli ospedalieri svolti a Torino hanno escluso lesioni: l'esterno dovrà osservare qualche giorno di riposo e terapie per smaltire una duplice contusione al ginocchio destro, con la speranza di recuperarlo in extremis per sabato sera al Maradona. Altra ottima notizia riguarda la corsia opposta: Nicolò Fortini è tornato a lavorare completamente in gruppo dopo due mesi di stop, mettendosi finalmente alle spalle la pubalgia e candidandosi almeno per una convocazione contro gli azzurri".

Nelle pagine successive, riflettori puntati sulle voci dei nazionali granata impegnati in giro per il mondo, a partire dal portiere brasiliano: "Perri: 'Grazie, Toro. Con te è tutto meraviglioso. Sono stato accolto benissimo e ho già vissuto tante esperienze positive in 3 mesi. Ho imparato cose nuove: felice della scelta'. Dal ritiro della Seleção a Singapore, dopo la panchina contro il Giappone, l'estremo difensore spera di esordire martedì contro i padroni di casa. Intanto fa discutere il caso legato a Ricardo Rodriguez: in Svizzera l'ex Valon Behrami ha criticato la scelta di mandarlo in campo per appena 20 secondi contro la Slovenia per fargli toccare quota 149 presenze, ma per il Toro la notizia positiva è il suo pieno recupero fisico". Infine, uno sguardo alle parole al veleno dell'ex attaccante Alieu Njie dal ritiro della Svezia: "Ero felice per l'esonero di Baroni".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.