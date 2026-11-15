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CORSI DI RECUPERO: NIKOLA VLASIC

FROSINONE, ITALY - NOVEMBER 1: Nikola Vlasic of Torino FC reacts during the Serie A match between Frosinone Calcio and Torino FC at Stadio Benito Stirpe on November 1, 2026 in Frosinone, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Nikola Vlasic ha le qualità per spaziare su tutti i fronti. È un elemento su cui il Toro ha sempre potuto fare leva considerando le qualità di uno dei suoi giocatori simboli. Con Ignazio Abate lo si è visto ancora. Partito sulla trequarti con il 3-4-2-1, è arretrato a mezzala quando il 3-5-2 è diventato il punto di riferimento. Una mezzala atipica però che diventa esterno nel 4-4-2 quando il Toro cambia modulo in fase di possesso. Di base si abbassa molto a prendere palla e in attacco è libero di svariare su tutto il fronte. La centralità di Vlasic non si discute: da quando è arrivato in granata, è sempre stato un leader tecnico e non solo. In questo inizio di stagione però si è vista qualche ombra in termini di rendimento.

Nikola Vlasic in numeri

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I numeri di Nikola Vlasic ne certificano l'importanza riservatagli da Ignazio Abate. Il croato è il terzo giocatore della rosa per minutaggio, alle spalle solo di Coco e Comuzzo. Dieci le partite disputate in campionato sulle dieci in calendario affrontate fino a questo momento dal Toro, nove da titolare e solo una da subentrato contro l'Udinese. La centralità di Vlasic non si discute sotto questo punto di vista, e gli 889 minuti in campo lo dimostrano. Sta mancando tuttavia in questa prima parte di stagione in termini strettamente numerici l'apporto offensivo nel computo degli assist e dei gol. Solo una volta, con il Monza, Vlasic è riuscito a trovare la via della rete (è reduce dalla miglior stagione a livello realizzativo in granata) e mai finora è riuscito a mandare in porta un compagno con un assist. Elementi che incidono nella valutazione complessiva.