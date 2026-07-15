"Ecco Mascardi ma non basta!" Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sulla situazione legata a chi difenderà la porta del Torino la prossima stagione. Dopo l'arrivo di Mascardi, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi è continuamente al lavoro per rinforzare la squadra di Abate e c'è bisogno di sciogliere il nodo portiere: "Accordo trovato con lo Spezia per il portiere che farà la riserva. Arriva a titolo definitivo per 1.6 milioni ed è atteso in città nelle prossime ore". Nel frattempo Petrachi si sta guardando intorno con Perri in pole, più defilato Ramsdale: "Manca ancora il titolare. Avanza Perri mentre ci sono stati nuovi contatti con Ramsdale". Inoltre, la dirigenza granata lavora anche per rinforzare la difesa: "Oggi il summit con la Juve Stabia per Giorgini. Il Toro vorrebbe nuovamente Marianucci ma Allgeri deve valutarlo. Ancora in pole Comuzzo".

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