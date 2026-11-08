"Toro brutto e fischiato. Due autoreti, solo un pari con il Lecce: "Troppo lenti, poco ritmo. Male negli ultimi 30 metri e sul loro gol" ha ammesso Abate". L'edizione odierna di Tuttosport analizza l'opaco 1-1 casalingo contro i salentini, evidenziando il disappunto dei 22 mila tifosi dell'Olimpico Grande Torino e il ritardo di 16 minuti ad inizio gara: "Tutto storto, non solo la linea di porta con errore di tracciatura e fischio d'inizio ritardato di 16 minuti. Una prestazione insufficiente per un'ora abbondante, in cui il Toro si è fatto ingabbiare da un Lecce incerottato, mostrando un possesso palla sterile e poca rapidità nei trenta metri finali. Al vantaggio granata siglato grazie alla deviazione di Gaspar sulla conclusione di Simeone ha risposto il pareggio salentino scaturito dall'autogol di Bragança su tiro di N'Dri. La scossa si è vista soltanto negli ultimi minuti di arrembaggio disperato, quando il subentrato Adams ha colpito un clamoroso palo in rovesciata prima che Falcone si superasse sui tentativi dello stesso scozzese, di Aboukhlal e del Cholito". Riflettori puntati su Pietro Comuzzo, nota lieta del match e vero e proprio muro difensivo, mentre steccano Vlasic e Fitz-Jim. Inoltre, il quotidiano celebra i 50 anni dalla morte del capitano Giorgio Ferrini: "Figlio del Grande Torino. Lo scudetto è anche suo. Un legame indissolubile con il Filadelfia e la Messa in programma questa mattina alle 11". Infine, il retroscena sul giallo dell'avvio: "la Lega di Serie A ha chiarito la dinamica del ritardo di 16 minuti, causato da una linea di porta sotto la Maratona tracciata storta di 7 centimetri che non permetteva il corretto funzionamento del sistema di goal-line technology".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.