Tuttosport: “Occasione Sazonov”

La sfida contro la Salernitana sarà un importante test per Saba Sazonov. Il giocatore georgiano partirà dal primo minuto e avrà l'arduo compito di non far rimpiangere Buongiorno: "Alla partita contro la Salernitana, Saba Sazonov ha iniziato a pensare una settimana fa, quando era ancora nella pancia dell'Unipol Domus di Cagliari. O forse qualche minuto prima, quando l'arbitro ha sventolato in faccia ad Alessandro Buongiorno il giallo che gli avrebbe comunque fatto saltare la gara contro i campani, a prescindere dall'infortunio successivamente subito".