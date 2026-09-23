Tra le pagine dedicate al Toro dell'edizione odierna di Tuttosport ne compare una che si concentra su Gaetano Oristanio. Il trequartista ha dovuto attendere la quinta giornata per superare la casella zero nei minuti giocati in campionato. Il suo esordio in Serie A con il Toro è infatti arrivato con il suo ingresso al sessantottesimo contro il Bologna. Oristanio è stato protagonista di quel contatto, giudicato regolare da Guida, tanto discusso con Heggem in area di rigore. "Nonostante la rabbia e la sensazione di aver ricevuto un'ingiustizia, nella testa del fantasista ora ci sono i prossimi impegni da affrontare con la maglia granata addosso". I suoi primi mesi in granata sono stati complicati, ma lui ha anche dimostrato di poter cambiare pelle e modulo al Toro in quei 22 minuti al Dall'Ara. "Oristanio oggi riprenderà a lavorare insieme ai compagni agli ordini di Abate - scrive Tuttosport - con in testa l'obiettivo di convincere l'allenatore a prenderlo più in considerazione nelle rotazioni".

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