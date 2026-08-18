"Con Perri vicino all'arrivo sotto la Mole, Petrachi lavora alle cessioni" Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata e in uscita, in particolar modo sulla situazione legata all'arrivo di Lucas Perri. l portiere brasiliano Lucas Perri arriva dal Leeds in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 14 milioni: “Petrachi e l'entourage del brasiliano sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Perri è atteso in Italia per iniziare la nuova avventura in granata. Contro il Milan probabilmente sarà Mascardi il titolare”. Inoltre, si lavora anche per le uscite di Dembelè, Aboukhlala e Njie: "Il terzino Dembélé è vicino al Lecce in prestito con diritto di riscatto, mentre su Aboukhlal c'è il forte interesse dell'Elche. Permane una leggera distanza tra domanda (15 milioni) e offerta (12 milioni) con il Red Bull Salisburgo per Alieu Njie, con Cairo che non intende fare sconti". Nel frattempo, la dirigenza granata attende che qualcuno si faccia avanti per gli esuberi: "Il Toro cerca acquirenti per Ilic e Anjorin (fuori dal progetto) e attende offerte per Adams, che ha un solo anno di contratto residuo". Infine, il quotidiano si sofferma sulle condizioni di Zapata: "A 35 anni e dopo l'operazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori per quasi un anno, Duvan Zapata segue un programma personalizzato per evitare ricadute. Il suo rientro in campo avverrà senza fretta".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

Aggiungete Toro News alle vostre fonti preferite su Google! Ecco come fare - Toro News