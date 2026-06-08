Le occasioni dal Mondiale ed un possibile innesto in attacco. Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un approfondimento sul calciomercato in entrata. In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore granata, Gianluca Petrachi si sta già muovendo sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo granata seguirà con particolare attenzione il Mondiale americano che sarà una "vetrina speciale per molti calciatori". In particolare, con l'addio di Lazaro, i granata sono alla ricerca di un altro esterno difensivo che possa coprire la fascia destra. Attualmente piace l'algerino Belghali, retrocesso in Serie B col Verona quest'anno: "Si potrebbe adattare perfettamente al sistema tattico che la squadra granata potrebbe adottare nella prossima stagione". Inoltre, Petrachi per la corsia di destra non molla il giovane Barbieri della Cremonese. Infine, il Torino si è inserito per la corsa a Matteo Cancellieri. L'esterno offensivo ha il contratto in scadenza con la Lazio e "al momento l'accordo per il rinnovo con i biancocelesti appare in alto mare".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.