"Toro: errori, palo e rimpianti. La Lazio vola via in 2 minuti! Adams segna il 2-1, poi arbitro e Var non gli danno un rigore". L'edizione odierna di Tuttosport apre le pagine dedicate al mondo granata con l'amaro resoconto della sfida dell'Olimpico Grande Torino contro la capolista biancoceleste, decisa da un micidiale uno-due nel finale del primo tempo dopo diverse occasioni fallite dai padroni di casa e un palo colpito da Simeone. Nella pagina successiva, spazio alle dichiarazioni dei protagonisti nel post-partita, a partire dalla fiducia ribadita da Ignazio Abate, dal presidente Urbano Cairo — che smentisce le voci legate a un presunto interesse per l'acquisizione della Sampdoria confermando invece l'impegno per lo stadio Grande Torino — e dall'attaccante scozzese Ché Adams, già a quota cinque reti stagionali e al centro dei dialoghi per il rinnovo di contratto: "Ho la fiducia del club e stiamo crescendo», assicura il tecnico granata spiegando anche l'esclusione di Rodriguez («Se la società non cambia linea non posso convocarlo») e valutando le condizioni di Cacciamani, uscito nella ripresa per un fastidio muscolare alla coscia sinistra dopo l'infortunio di Ismajli a Napoli. Sulla stessa linea Adams: 'Poteva fischiare rigore per il doppio intervento di Doekhi e Frattesi. Il rinnovo? Trattiamo, dobbiamo creare più occasioni ma crediamo in Abate'". Infine, riflettori puntati sulla beffa subita dalla Primavera di Francesco Baldini in Sardegna: "Errori e beffa al 90': il Toro butta via la vittoria. Lo staff sbaglia un cambio (sostituendo Banse al posto di Falasca) e Baldini s'infuria, poi Gaffurini segna il 2-1, si toglie la maglia e si fa espellere per doppia ammonizione prima del pareggio finale di Piro per il 2-2 definitivo contro il Cagliari".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.