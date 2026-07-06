Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Dove può giocare Oristanio nel Toro di Abate? (Video)
L'edizione odierna del Tuttosport apre con il punto sul mercato del Toro, che attende di risolvere gli ultimi aspetti dell'affare Oristanio, atteso per le visite mediche e per la firma sul contratto. Intanto è in chiusura anche l'acquisto di Diego Mascardi dallo Spezia: "Nel fine settimana i granata hanno ritoccato la propria offerta allo Spezia da 1,2 a 1,5 milioni. I liguri chiedono 1,8 milioni, mancano dunque solo 300 mila euro, una distanza ormai minima". "Il Toro è ottimista e ha ricevuto anche il sì del giocatore, pronto a firmare un contratto fino al 2030, - prosegue Tuttosport - Petrachi ha battuto la concorrenza di Genoa, Roma e Cagliari, che erano interessate al giocatore e la missione è quasi compiuta".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Tuttosport
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