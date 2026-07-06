L'edizione odierna del Tuttosport apre con il punto sul mercato del Toro, che attende di risolvere gli ultimi aspetti dell'affare Oristanio, atteso per le visite mediche e per la firma sul contratto. Intanto è in chiusura anche l'acquisto di Diego Mascardi dallo Spezia: "Nel fine settimana i granata hanno ritoccato la propria offerta allo Spezia da 1,2 a 1,5 milioni. I liguri chiedono 1,8 milioni, mancano dunque solo 300 mila euro, una distanza ormai minima". "Il Toro è ottimista e ha ricevuto anche il sì del giocatore, pronto a firmare un contratto fino al 2030, - prosegue Tuttosport - Petrachi ha battuto la concorrenza di Genoa, Roma e Cagliari, che erano interessate al giocatore e la missione è quasi compiuta".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Tuttosport

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