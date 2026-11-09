"Allarme gioco, il Toro tira poco. Anche Simeone dopo il Lecce è stato critico: "Non costruiamo abbastanza". Le statistiche danno ragione all’attaccante. Abate cerca soluzioni". L'edizione odierna di Tuttosport analizza le difficoltà offensive emerse nell'ultimo periodo in casa granata, evidenziando un calo vistoso nella produzione di gioco e nelle conclusioni verso la porta avversaria. Il quotidiano mette in luce i dati statistici ed i singoli del reparto mediano ed avanzato: "Nelle ultime due partite la squadra granata ha avuto un'involuzione sul piano della manovra: in totale solo 5 conclusioni in porta, con un dato di expected goals fermo a 0,79 contro il Lecce. Le difficoltà nella costruzione non sono legate soltanto all'assenza di Mandragora, ma a un possesso palla apparso sterile". Di contro, arrivano segnali confortanti da Cesare Casadei: "Finalmente Casadei, la risposta è giusta. Contro il Lecce 11 minuti di intensità e duelli fisici, dal centrocampista segnali convincenti dopo i rimproveri». Intanto la sosta svuota il Filadelfia: sono 15 i granata convocati dalle rispettive Nazionali". Ampio spazio, infine, viene dedicato alle celebrazioni delFiladelfia per l'anniversario del Capitano dei capitani: "Ex giocatori e tanti cuori granata al Fila per ricordare Ferrini. Cereser: "Insegnate il Toro ai giocatori". Alla fine della messa, commoventi le parole delle vecchie glorie e dei figli Amos e Cristiana, con una tifosa che ha rivolto un pensiero al mister:"Sei uno di noi", e la replica di Abate: "Ne ho di strada da fare"".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.