"Toro: la cena anti-crisi. Mercoledì la squadra ha trascorso la serata insieme: un modo per cementare il gruppo e uscire al più presto dal tunnel negativo nel quale è finita". L'edizione odierna di Tuttosport apre le pagine dedicate al mondo granata raccontando il momento di coesione vissuto dallo spogliatoio alla trattoria Fratelli Bravo di corso Moncalieri — con la presenza anche di Abate e del suo staff — per ricompattarsi dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare e prima del mini ciclo di ferro contro Lazio, Genoa, Inter e Cagliari. Nella stessa pagina, spazio ai dubbi sulle corsie esterne in vista della sfida interna di domani contro la capolista: "Test per Belghali e Fortini attende. L'ultimo allenamento scioglierà i dubbi di Abate: l'algerino per tutta la settimana ha svolto un lavoro personalizzato per l'infiammazione al ginocchio, mentre la condizione dell'italiano è migliorata ma non ha i novanta minuti". Sulla fascia sinistra, invece, resta intoccabile l'ex Primavera Alessio Cacciamani, apparso in netta crescita al Maradona e ancora a caccia della prima rete tra i grandi: "Con l'assenza dello squalificato Nuno Tavares tra i biancocelesti e il reintegro di Rodriguez tra i convocati (mentre Biraghi resta out insieme al lungodegente Ismajli), Abate punta sulla spinta del diciannovenne classe 2007".

Nella pagina successiva, riflettori puntati sul ritorno dal primo minuto del leader tecnico del centrocampo granata: "Riecco Vlasic titolare per fare la differenza. Dopo la panchina col Napoli, Abate scommette su di lui: è garanzia di imprevedibilità e qualità, in mezzo al campo è una certezza come Mandragora". Il quotidiano evidenzia il peso specifico del fantasista croato — chiamato a ritrovare la leggerezza mentale dopo aver avvertito il peso delle responsabilità in questa prima parte di stagione — affiancando poi le ultime novità sul fronte avversario: "La Lazio non avrà Taylor: grosso guaio per Gattuso. Il centrocampista olandese si è fermato mercoledì per un affaticamento muscolare e si aggiunge agli assenti Sutalo e Tavares, costringendo il tecnico biancoceleste a ridisegnare la mediana con l'inserimento di Dele-Bashiru". Infine, un breve richiamo dedicato al campionato giovanile: "Primavera: domani il Toro va a Cagliari per dare continuità dopo il successo sul Bologna".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.