Zapata suona la carica, Baroni perde in campo e perde i tifosi: i temi granata sui giornali

Il Torino crolla, il capitano ci mette la faccia ma serve una reazione: le notizie riguardanti il Toro sui principali quotidiani

Andrea Croveri 17 febbraio - 10:45

La sconfitta contro il Bologna brucia perché la zona retrocessione è vicina e il Torino dà pochissimi segnali di vita. Su La Stampa si legge di un Marco Baroni sconfitto, che ha perso prima il fattore campo e poi i tifosi. Le sconfitte in casa sono ben sette e Torino, per gli avversari, è una terra di facile conquista, dove poter fare punti e risvegliarsi se necessario: "I granata hanno già eguagliato una serie di record negativi e ora devono scongiurare di aggiornare quello storico delle sconfitte casalinghe:furono 9 nel 2006/07, la prima stagione in Serie A dopo il fallimento e l'arrivo di Cairo".

Bisogna necessariamente passare ai ripari, per davvero questa volta, e in fretta. Il Toro è a terra, ma il capitano suona la carica. Le parole dichiarate dal colombiano Duvan Zapata al termine della partita emergono tra le pagine de La Gazzetta dello Sport: "Noi non molliamo e non dobbiamo mollare: bisogna e si deve continuare a combattere" il quotidiano commenta: "Ci mette la faccia e dà voce ai pensieri. Perché nei momenti delicati i capitani fanno così: si assumono le responsabilità e si caricano l’ambiente sulle spalle".

Su Tuttosport risuona "l'acufene" dei tifosi, in pochissimi allo stadio: "I cori sono stati forti, martellanti, e hanno calamitato l’attenzione dei pochi presenti allo stadio più di quanto stessero facendo i ventidue giocatori in campo. E, c’è da scommetterci, hanno calamitato l’attenzione anche del presidente, che non è stato risparmiato dalla contestazione neppure quando pure il gruppo composto dal centinaio di ultras al primo anello della tribuna ha lasciato l’impianto". Insomma, la gara con il Bologna preoccupa, così come hanno preoccupato la maggior parte dei minuti disputati con Fiorentina in campionato e con Inter in Coppa Italia. Eppure, la gara con il Lecce sembrava un punto da cui partire, anche per quanto riguarda i nuovi acquisti, su cui il quotidiano riflette: "Marianucci è stato tra i peggiori in campo, Prati non ha inciso, Obrador era infortunato, Ebosse e Kulenovic sono rimasti in panchina".