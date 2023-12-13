Toro News
Foto di Danilo Baccarani

Danilo Baccarani

Columnist

In Toro News con la rubrica “Gran Torino”. Laureato in Storia del Cinema, innamorato di Caterina e Francesco.

Juventus FC vs Torino FC, Serie A

Ieri, oggi e domani

D. Baccarani

Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani, con un nuovo appuntamento

Torino FC v Empoli FC - Coppa Italia

Scendere dal carro

D. Baccarani

Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani, con un nuovo appuntamento

Allenamento Filadelfia Vanoli

Vanoli talks

D. Baccarani

Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani, con un nuovo appuntamento

Italian Serie A, JTorino FC - AC Milan

Come si cambia

D. Baccarani

Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani, con un nuovo appuntamento

Torino FC v Atalanta BC - Serie A TIM

Europa Europa

D. Baccarani

Torna l’appuntamento con "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani

Hellas Verona FC v Torino FC - Serie A TIM

La meglio gioventù

D. Baccarani

Torna l’appuntamento con "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani

Valentino-Mazzola__2928293k3-777x437-2

Sempre con te

D. Baccarani

Torna la rubrica a cura di Danilo Baccarani

TORINO FC stagione calcistica Serie A 2013/2014 nella foto Meggiorini Riccardo

Una lucida follia

D. Baccarani

Torna l'appuntamento con "Gran Torino" la rubrica di Danilo Baccarani: "A San Siro, il 27 gennaio 2013 finì 2-2 e ci sembrò di volare dopo anni di Serie B e delusioni..."

Italian Cup 23/24, Torino Fc - Frosinone

L'ultimo treno della notte

D. Baccarani

Torna l’appuntamento con Gran Torino, la rubrica a cura di Danilo Baccarani

Torino FC v Empoli FC - Serie A

Offendere la buona sorte

D. Baccarani

Torna l'appuntamento con la rubrica di Danilo Baccarani

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Sbagliare da professionisti

D. Baccarani

Torna l'appuntamento con la rubrica di Danilo Baccarani: "Ci hanno spiegato per anni, che gli errori arbitrali fanno parte del gioco e che chi si lamenta è un perdente..."

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Provaci ancora Vanja

D. Baccarani

Torna l'appuntamento con la rubrica di Danilo Baccarani: "Perché Vanja non riesce a cancellare gli errori e confermarsi su livelli di eccellenza? Non è che siamo troppo pretenziosi con uno dei…

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Un taglio al passato

D. Baccarani

Torna l'appuntamento con la rubrica di Danilo Baccarani

SSC Napoli v Torino FC - Serie A

Thriller napoletano

D. Baccarani

Un nuovo appuntamento di Gran Torino

Eraldo Pecci ai tempi del Torino (foto ecorisveglio)

Eraldo e le sue freddure

D. Baccarani

Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani

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Un blitz a Roma

D. Baccarani

Torna la rubrica a cura di Danilo Baccarani

Torino, Stadio olimpico, 18 agosto 2012, TIM CUP - Coppa Italia, TORINO FC - LECCE

Sud

D. Baccarani

Torna la rubrica a cura di Danilo Baccarani

Torino FC v Spezia Calcio - Serie A

Una notte buia e nebulosa

D. Baccarani

Torna Gran Torino, la rubrica a cura di Danilo Baccarani

Torino Salernitana Sanabria (4)

Quei magnifici scherzi

D. Baccarani

Torna la rubrica a cura di Danilo Baccarani: Affrontare l’ultima della classe è ovviamente una ghiotta occasione per continuare positivamente il cammino intrapreso nell’ultimo periodo ma..."

Italy v Spain - International Friendly

Rombo di tuono

D. Baccarani

Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani con un nuovo appuntamento

Torino FC v SSC Napoli - Serie A TIM

Ragione e sentimento

D. Baccarani

Torna la rubrica a cura di Danilo Baccarani: "Per una volta, Gran Torino, anziché parlare del passato, analizza due opinioni dicotomiche, Europa sì o Europa no, interrogando ragione e sentimento"

zapata dragusin

Il cielo sopra Genova

D. Baccarani

Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani con un nuovo appuntamento in vista del match contro il Genoa

Torino FC v SSC Napoli - Serie A

Lacrime napulitane

D. Baccarani

Torna "Gran Torino", la rubrica a cura di Danilo Baccarani con un nuovo appuntamento sugli incroci tra Napoli e Torino

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A

Firenze lo sai

D. Baccarani

Torna "Gran Torino" la rubrica a cura di Danilo Baccarani