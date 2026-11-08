L'8 novembre 1976 all'età di 37 anni veniva a mancare Giorgio Ferrini, lo storico capitano del Toro, soprannominato il capitano dei capitani. Nato a Trieste ma cresciuto nel Torino e legatosi sempre e per sempre al colore granata, oggi Giorgio Ferrini è ricordato soprattutto per il suo grande cuore granata: 566 le presenze in maglia granata, di cui 409 in Serie A, 56 gol e 16 le stagioni consecutive al Torino, dal 1959 al 1975. Terminata la carriera da giocatore, Giorgio Ferrini nel 1975 divenne l’allenatore di seconda di Gigi Radice, stagione che portò i granata alla conquista del tricolore. Dopo quasi un anno da quel momento di gioia, un’emorragia cerebrale lo colpì due volte tra l’agosto e l’ottobre del 1976.

Nella giornata di oggi, 8 novembre 2026, la famiglia Ferrini ricorderà Giorgio con un incontro e una Santa Messa organizzati con il supporto del Torino FC e della Fondazione Filadelfia: inizieranno alle ore 11 e si terranno presso lo stadio Filadelfia. Sarà possibile partecipare anche ai tifosi che dalle 10:30 potranno entrare nello stadio presso l'ingresso di via Filadelfia al fine onorare la memoria dell'indimenticabile capitano del Toro.