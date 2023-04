Juric-Gasperini: l’allievo può superare il maestro? I precedenti dicono che…

Juric e Gasperini, quando la stima è reciproca

La partita dell'Olimpico Grande Torino non potrà quindi che essere speciale per entrambi, i quali, ancor'oggi si stimano moltissimo. "Per me è il migliore in assoluto, perlomeno in Serie A - ha detto di recente Juric -. Lo ringrazierò per tutta la vita, mi ha insegnato tutto, mi ha fatto imparare tantissime cose a livello umano e professionale. È un grande stimolo giocare contro di lui” . Mentre Gasperini, invece, si è così espresso: "Juric mette in difficoltà tutti, è sempre stato un allenatore in campo, esprimeva al meglio il concetto di fase difensiva, ma anche quello di pressing. Per me è una cosa straordinaria".