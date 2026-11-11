Josip Sutalo e Nuno Tavares hanno riportato una lesione e rimarranno ai box per 3 settimane, saltando la gara con il Toro

Federico Marchesi
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Come riporta Gianluca Di Marzio, arrivano tegole pesanti in casa Lazio. Si fermano infatti Josip Sutalo e Nuno Tavares, titolari e importanti per Gattuso, che, dopo essere stati sottoposti ai primi esami di rito, hanno riportato un infortunio muscolare, più precisamente una lesione e dovranno restare fuori per circa 3 settimane. La squadra biancoceleste perde così due giocatori chiave in ottica dei prossimi impegni, che la vedranno affrontare Lecce e Torino. Sutalo e Tavares non dovrebbero dunque esserci nella gara contro i granata, che andrà in scena sabato 28 novembre alle ore 18:00 e dovrebbero rientrare tra l'impegno successivo con l'Atalanta e il Derby di Roma.

SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia Final

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