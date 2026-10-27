Due giornate di squalifica e multa. Il Napoli fa ricorso dopo la stangata del giudice sportivo
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Il conto è salato per Massimiliano Allegri dopo il finale incandescente di Napoli-Roma, terminata 3-3. Il Giudice Sportivo ha inflitto al tecnico azzurro due giornate di squalifica e un’ammenda di 10mila euro per le proteste contro gli arbitri e il comportamento tenuto negli spogliatoi. Nel referto figurano un’espressione ingiuriosa rivolta agli ufficiali di gara, ulteriori parole gravemente irrispettose e un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente giallorosso.
Il Napoli fa ricorsoAllegri rischia dunque di seguire dalla tribuna le prossime gare contro Monza e Juventus. Il Napoli, tuttavia, non intende fermarsi e ha annunciato ricorso dopo aver richiesto l’accesso agli atti, come comunicato: "La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri". Sullo sfondo resta anche lo sfogo attribuito all’allenatore nel post partita, con un riferimento alla corsa Champions della scorsa stagione: "L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan". Parole che potrebbero finire sotto la lente della Procura federale e aprire un nuovo fronte disciplinare per il tecnico.
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