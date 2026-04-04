Alle 18, allo stadio Bentegodi, si è disputata la sfida tra Hellas Verona e Fiorentina. Al triplice fischio, sono i viola a imporsi con un prezioso successo esterno per 0-1, firmato da Nicolò Fagioli. È proprio l’ex centrocampista della Juventus a rendersi protagonista già nel primo tempo, quando colpisce una traversa con un potente tiro dalla distanza. Il Verona prova a reagire, ma trova sulla propria strada un attento De Gea, decisivo nel neutralizzare i tentativi di Bernede, Orban e Oyekoge, prima di un clamoroso errore sotto porta di Bowie. La ripresa scorre con poche emozioni, almeno fino all’82’, quando arriva l’episodio che decide il match: assist di Harrison per Fagioli, che con un preciso destro batte il portiere e regala il vantaggio alla Fiorentina. Nel finale la tensione sale e sfocia in una rissa, che porta alle espulsioni di Suslov e Gudmundsson. Grazie a questa vittoria, la Fiorentina sale a 32 punti, allontanandosi di cinque lunghezze dalla zona retrocessione e portandosi a una sola distanza dal Torino. Situazione sempre più complicata, invece, per il Verona, fermo a 18 punti e con nove lunghezze da recuperare sul quartultimo posto.

Lazio-Parma: Noslin risponde a Delprato

Il sabato di Serie A si chiude con un pareggio: Lazio e Parma non vanno oltre l’1-1 all’Olimpico. Buon approccio degli ospiti, che sbloccano la gara dopo appena un quarto d’ora grazie a Delprato, mantenendo il vantaggio fino all’intervallo. Nella ripresa, Maurizio Sarri prova a cambiare volto alla partita inserendo Noslin al posto di Pedro. La mossa si rivela decisiva: è proprio l’ex Verona a firmare il gol del definitivo pareggio, complice anche una deviazione di Circati. La Lazio resta così all’ottavo posto con 44 punti, mentre il Parma conquista un risultato prezioso che gli consente di allungare ulteriormente sulla zona retrocessione: il vantaggio sul Lecce terzultimo è ora di otto lunghezze.