Serie A, la classifica: Pisa, è pareggio in casa dell’Udinese. Como, che rischio!

Brividi da una e dall'altra parte. I risultati delle sfide delle 15:00 in questa ventesima giornata di Serie A hanno sorpreso e regalato emozioni. Nella giornata di oggi, sabato 10 gennaio, è cominciato ufficialmente il girone di ritorno e tutte le squadre vogliono iniziare al meglio la seconda parte di stagione. A dare il via al turno, due gare: Como-Bologna al Sinigaglia e Udinese-Pisa al Bluenergy Stadium. Nonostante entrambe le partite siano terminate in parità, ciascuna ha regalato emozioni. Scopriamo come sono andate e come cambiano di conseguenza gli equilibri in classifica.

Serie A, la classifica: come cambiano gli equilibri dopo gli anticipi

I rossoblù di Vincenzo Italiano si sono presentati alla corte di Fabregas con l'obiettivo di accorciare proprio sui lariani, tentando il sorpasso sull'Atalanta. Dall'altra parte il Como voleva agguantare la quinta posizione della Roma. A dare il via alle danze la rete di Cambiaghi, che dopo un contatto con Van der Brempt ha anche preso il cartellino rosso. Sembrava tutto scritto quando al 94' Baturina, sfruttando una cavalcata di Jesus Rodriguez, ha firmato l'1-1 in extremis. Bologna, quindi, bloccato all'ottavo posto a 27 punti e Como fermo - ma stabile - al sesto, a quota 34. L'altra partita ha regalato ancora più gol perché il Pisa di Gilardino in casa dell'Udinese è partito forte, trovando il vantaggio con Tramoni al 13'. Solo 6 minuti e Kabasele ha ristabilito la parità, con il rigore di Davis nel primo tempo a sancire il vantaggio per i bianconeri. Nel secondo tempo, però, i nerazzurri si sono portati nuovamente sul pari con la rete di Meister, a stabilire il definitivo 2-2. Punto importante per gli ospiti che nella classifica di questa Serie A hanno raggiunto Fiorentina e Verona a quota 13 punti, ma sempre all'ultimo posto, mentre i bianconeri - gli stessi che in settimana avevano vinto in casa del Torino - si sono fermati al nono posto, a quota 26 punti. Il Toro è dietro soltanto di tre lunghezze...