Procede il campionato, cambiano le gerarchie
Chi riscattare al termine della stagione? (VIDEO)
Ultime giornate di campionato, adesso si vede chi ha ancora benzina per fare l'ultimo scatto in avanti. Guardando la classifica, in Serie A quest'anno c'è traffico tra le squadre che si giocano il posto in Champions - Roma, Juventus, Como e Milan tra tutte, con l'Inter al momento primo a +7 sul Napoli secondo - e quelle che lottano per raggiungere la salvezza, discorso da cui il Torino si vuole allontanare. La trentaduesima giornata può rappresentare uno spartiacque decisivo per le squadre coinvolte per questi obiettivi: devono fare bene, devono convincere, devono fare quel passo in avanti.
L'anticipo di venerdì seraQuesta sera, i giallorossi di Gasperini hanno guadagnato tre punti pesanti all'ombra del Colosseo. Tre sono anche i gol messi a segno da Malen, giocatore che, arrivato solo a gennaio, ha preso per mano la squadra segnando già 10 gol, diventando, per adesso, il terzo miglior marcatore del torneo. Soddisfatto Gasperini, meno Hiljemark: il suo Pisa ha perso di nuovo dopo la disfatta con il Toro e il pesantissimo 5-0 a Como. Il momento è nero e racconta una stagione mai decollata ma, anzi, vissuta sui fondali delle gerarchie. Vediamole insieme, considerando che la trentaduesima di campionato è ancora tutta da scrivere.
Dopo l'incontro di questa sera, la Roma raggiunge la Juventus al sesto posto con 57 punti: ora la squadra di Spalletti dovrà scacciarsi di dosso la pressione e tenere testa all'Atalanta nell'incontro di domani, sabato 11 aprile. Per il Pisa, quello di stasera è l'ennesimo brutto colpo: ultimo in classifica a pari punti con l'Hellas Verona, domani atteso a Torino per la gara con i granata.
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