Ultime giornate di campionato, adesso si vede chi ha ancora benzina per fare l'ultimo scatto in avanti. Guardando la classifica, in Serie A quest'anno c'è traffico tra le squadre che si giocano il posto in Champions - Roma, Juventus, Como e Milan tra tutte, con l'Inter al momento primo a +7 sul Napoli secondo - e quelle che lottano per raggiungere la salvezza, discorso da cui il Torino si vuole allontanare. La trentaduesima giornata può rappresentare uno spartiacque decisivo per le squadre coinvolte per questi obiettivi: devono fare bene, devono convincere, devono fare quel passo in avanti.

L'anticipo di venerdì sera

Questa sera, i giallorossi di Gasperini hanno guadagnato tre punti pesanti all'ombra del Colosseo. Tre sono anche i gol messi a segno da, giocatore che, arrivato solo a gennaio, ha preso per mano la squadra segnando già 10 gol, diventando, per adesso, il terzo miglior marcatore del torneo. Soddisfatto Gasperini, meno Hiljemark: il suo Pisa ha perso di nuovo dopo la disfatta con il Toro e il pesantissimo 5-0 a Como. Il momento è nero e racconta una stagione mai decollata ma, anzi, vissuta sui fondali delle gerarchie. Vediamole insieme, considerando che la trentaduesima di campionato è ancora tutta da scrivere.

Dopo l'incontro di questa sera, la Roma raggiunge la Juventus al sesto posto con 57 punti: ora la squadra di Spalletti dovrà scacciarsi di dosso la pressione e tenere testa all'Atalanta nell'incontro di domani, sabato 11 aprile. Per il Pisa, quello di stasera è l'ennesimo brutto colpo: ultimo in classifica a pari punti con l'Hellas Verona, domani atteso a Torino per la gara con i granata.