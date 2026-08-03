Con il calciomercato sono approdati all'ombra della Mole Eray Comert e Pietro Comuzzo. Il Torino ha così rinforzato molto la propria difesa, il reparto che più necessitava di innesti. Sono stati già affrontati i pro e contro dei due affari. Abbiamo chiesto ai lettori di Toro News di esprimersi e di dare un giudizio sull'acquisto dell'ex Valencia e dell'ex Fiorentina. Ecco i risultati del sondaggio.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Il responso dei nostri lettori su Comuzzo e Comert

Siete soddisfatti degli acquisti di Comuzzo e Cömert? Sì, di entrambi 66% 412 voti No, di entrambi 15% 94 voti Sì, ma ho dubbi su Cömert 12% 73 voti Sì, ma ho dubbi su Comuzzo 8% 50 voti Il sondaggio è concluso.

Una buona parte dei tifosi granata può ritenersi soddisfatta dei due rinforzi difensivi portati da Petrachi all'ombra della Mole. Il 65% dei votanti si è schierato per il sì verso entrambi, con 412 sostenitori che hanno espresso soddisfazione. 94 voti, nonché il 15%, sono stati invece per il no ai due difensori, esprimendo dubbi su tutti e due gli arrivi. Poi c'è chi ha apprezzato solo uno dei due: la "sfida" la vince di poco Comuzzo. 73 votanti non sono convinti solamente da Comert, il 12% del totale, contro i 50 invece che invece nutrono perplessità solo sull'italiano, che si attestano all'8%.