La situazione di classifica e lo stato di forma attuale non convincono i tifosi del Torino. Nelle scorse ore qui su Toro News abbiamo proposto un sondaggio ai nostri lettori: vi avevamo infatti chiesto come sarebbe potuto terminare lo scontro salvezza di questo turno di campionato tra Genoa e Toro. La scelta è piuttosto netta e a influenzare la decisione dei tifosi è probabilmente un rendimento piuttosto negativo dato il solo successo contro il Lecce nelle ultime sette giornate di campionato. Analizziamo qui di seguito i risultati del sondaggio.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
sondaggi
Quale risultato otterrà il Toro a Genova? I lettori di TN optano per la sconfitta
La maggioranza dei votanti è concorde su una plausibile vittoria dei rossoblù nel 26° turno di Serie A
I tifosi vedono il Genoa avvantaggiato
—
Tra i quasi 900 votanti, larga parte vede infatti il Torino tornare a bocca asciutta da Marassi. Quasi il 63% dei lettori di Toro News crede che ad avere la meglio sarà la squadra di De Rossi, contro il poco meno del 10% che crede che Simeone e compagni torneranno dalla Liguria col bottino pieno. Il 27% dei votanti opta invece per un pareggio tra le due squadre e sceglie "il segno X", un risultato da non sottostimare e da non escludere per smuovere leggermente la classifica e per non rischiare di essere agganciati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA