La previsione dei lettori di Toro News: la proiezione delle prossime cinque gare
90 secondi: "Petrachi strizza l'occhio a Camarda? E su Vlasic..."
Dalla sosta a Natale: come andrà il prossimo periodo del Torino? Questo weekend i granata partiranno alla volta di Napoli, per la sfida del Maradona. Quindi ci sarà il ritorno all'Olimpico Grande Torino, per affrontare la Lazio capolista. Dopo la trasferta di Genova contro i rossoblù ci sarà un'altra gara molto complicata contro l'Inter, per arrivare al 20 dicembre a sfidare il Cagliari in Sardegna.
Quanti punti farà il Torino fino a Natale?Quanti punti farà il Torino in queste cinque sfide? Noi come sempre ribaltiamo la domanda a voi lettori di Toro News. Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere: riuscirà il Torino ad ottenere un bottino importante da ora fino a Natale? Le opzioni a vostra disposizione:
Quanti punti farà il Torino da qui a Natale?
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