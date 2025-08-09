Simeone al Toro, il sondaggio: l’operazione piace al 73% dei lettori

Come di consueto, vi abbiamo chiesto un parere sull’ultimo acquisto del Torino: il risultato è un “sì” convinto

Dopo gli arrivi di Anjorin, Ismajli, Ngonge, Israel e Aboukhlal, il Torino ha piazzato il colpo in attacco: Giovanni Simeone acquistato per 7 milioni di euro più bonus. Un giocatore che i granata inseguivano, a fasi alterne, da quasi un decennio. La prima manifestazione di interesse risale al 2017, con Mihajlovic in panchina.

L’ipotesi “Cholito” è tornata d’attualità lo scorso ottobre, in seguito all’infortunio di Duvan Zapata: serviva un attaccante, ma la società preferì non intervenire. Il suo nome, però, è rimasto sul taccuino e nei giorni scorsi è arrivata finalmente la chiusura dell’operazione tanto attesa.