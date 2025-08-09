Dopo gli arrivi di Anjorin, Ismajli, Ngonge, Israel e Aboukhlal, il Torino ha piazzato il colpo in attacco: Giovanni Simeone acquistato per 7 milioni di euro più bonus. Un giocatore che i granata inseguivano, a fasi alterne, da quasi un decennio. La prima manifestazione di interesse risale al 2017, con Mihajlovic in panchina.
SONDAGGIO
Simeone al Toro, il sondaggio: l’operazione piace al 73% dei lettori
Come di consueto, vi abbiamo chiesto un parere sull’ultimo acquisto del Torino: il risultato è un “sì” convinto
L’ipotesi “Cholito” è tornata d’attualità lo scorso ottobre, in seguito all’infortunio di Duvan Zapata: serviva un attaccante, ma la società preferì non intervenire. Il suo nome, però, è rimasto sul taccuino e nei giorni scorsi è arrivata finalmente la chiusura dell’operazione tanto attesa.
Simeone si è già allenato con i compagni e sarà presente questa sera a Valencia per il Trofeo Naranja. Si giocherà il posto da unica punta nel 4-2-3-1 con Ché Adams, in attesa del ritorno di Zapata previsto a settembre.
Nel frattempo abbiamo sondato l’umore dei lettori di Toro News: il 73,39% ritiene che l’arrivo di Simeone sia un’ottima mossa, contro il 26,61% che non considera il “Cholito” l’innesto giusto per il Torino.
