Gabellini: "Fascia di capitano tolta? Sono andato avanti" (VIDEO)

Alzi la mano chi ha sentito la mancanza del campionato. Immaginiamo tanti. La sosta Nazionali è sempre un momento in cui poter assaporare un tipo di calcio differente. Ma la verità è che a tutti manca vedere il campionato, la propria squadra del cuore. Di poter tornare a tifare da casa, dal bar o... direttamente dallo stadio.

Andrete allo stadio Olimpico Grande Torino per la ripresa della Serie A?

Andrete allo stadio Olimpico Grande Torino per la ripresa della Serie A? Sì No No 62% 62 voti Sì 38% 38 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

A chiudere la sesta giornata di Serie A, lunedì a partire dalle 20:45 andrà in scena Torino-Udinese. Terza edizione della Coppa Pizzul per una partita che vuole significare ripresa in tutti i sensi: ripresa del campionato ma anche ripresa di un cammino che, sia per i granata sia per i bianconeri, vuole essere migliore di quanto fatto nelle prime uscite. Torino-Udinese per i tifosi granata può significare anche tornare a vedere la propria squadra allo stadio, così nasce il nostro solito sondaggio. Quanti dei lettori di Toro News andranno allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla gara contro la formazione di Runjaic? Votate il sondaggio qui sotto.