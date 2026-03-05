Quanti punti farà il Toro a marzo? La maggioranza dei lettori opta per massimo 3

Contro la Lazio è arrivata la prima vittoria per D'Aversa all'esordio sulla panchina granata e ora bisogna dare seguito all'ottima prestazione nell'ultima gara di campionato per uscire dalla zona calda della classifica che dista sei punti. Saranno molto importanti le 3 gare da qui alla sosta nazionali di fine marzo, match in cui il Torino dovrà conquistare punti preziosi per provare a risalire la classifica di Serie A.