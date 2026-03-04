SONDAGGIO – Quanti punti otterrà il Torino fino alla sosta nazionali?

Contro la Lazio è arrivata la prima vittoria per D'Aversa all'esordio sulla panchina granata e ora bisogna dare seguito all'ottima prestazione nell'ultima gara di campionato per uscire dalla zona calda della classifica che dista sei punti. Saranno molto importanti le 3 gare da qui alla sosta nazionali di fine marzo, match in cui il Torino dovrà conquistare punti preziosi per provare a risalire la classifica di Serie A. Saranno tre partite importanti per il Toro: il miniciclo verrà aperto dalla trasferta contro il Napoli, mentre si concluderà sempre in trasferta con il match contro il Milan di Allegri. In mezzo la gara contro il Parma in casa. Una sola partita più abbordabile poi due big match rispettivamente contro la seconda e terza in classifica. Chiediamo ora a voi lettori di Toro News un pronostico sui prossimi impegni granata: quanti punti conquisterà il Torino sino alla prossima sosta nazionali?