Come sta andando Abate in questo inizio di campionato? Siete soddisfatti o vi aspettavate di più?
Caro mister, ti scrivo: la lettera dal Maradona di Napoli ad Abate
Dopo dodici giornate di campionato e due partite in Coppa Italia ci si è più o meno fatti un'idea del nuovo tecnico granata, Ignazio Abate. Dopo avervi dato qualche numero vogliamo allora chiedervi cosa ne pensate di questo inizio dell'allenatore ex Juve Stabia. Vi aspettavate di più o invece siete soddisfatti di quanto fatto vedere dal Toro finora?
L'inizio di stagione del ToroI granata hanno raccolto 14 punti in 12 partite di campionato, esattamente gli stessi dello scorso anno con Baroni in panchina. La squadra è stata capace di far vedere cose ottime e ha raggiunto il famigerato traguardo delle tre vittorie consecutive. Dall’altra parte, però, ci sono state altre prestazioni che hanno deluso le aspettative e soprattutto con le big i granata hanno faticato a fare punti. In questo avvio i granata hanno segnato 15 reti e subite 18 registrando un passivo di -3. A sfavore di Abate c'è anche il percorso in Coppa Italia finito troppo presto, ai sedicesimi di finale contro il Monza. Insomma, alti e bassi, ma se dovessimo tirare le somme e fare un bilancio: Ti aspettavi di più da Abate?
Ti aspettavi di più da Abate?
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