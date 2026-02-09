Toro News Award 2025/2026: Ilkhan è il migliore contro la Fiorentina

Il Toro strappa un pareggio in extremis contro la Fiorentina: nella 24° giornata allo stadio Artemio Franchi i ragazzi di Marco Baroni si portano a +9 dalla zona salvezza dopo la gara contro i viola. Buona partita dei granata che dopo un inizio un po' a rilento riescono ad andare in vantaggio grazie al gol di Casadei nel primo tempo. Nella ripresa la Fiorentina pareggia e poi va in vantaggio con Solomon e Kean ma nel finale Maripan di testa porta il risultato sul 2-2. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Ilkhan è stato il migliore dei suoi contro la Fiorentina. Ben il 66.71% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i viola. Al secondo posto c'è Maripan che ottiene il 32.54%. Infine, Aboukhlal, subentrato nel secondo tempo, ha ricevuto il benestare del 30.29% dei votanti. Nella classifica generale il centrocampista turco sale a 27 punti e si porta alle spalle di Vlasic, Maripan si porta al quinto posto superando Simeone mentre Aboukhlal sale a 2 punti raggiungendo Tameze.