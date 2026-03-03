Toro News
Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con la Lazio, secondo Obrador

I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
Eugenio Gammarino

Il Toro rialza la testa contro la Lazio. Il Torino riesce a strappare tre punti importanti contro i biancocelesti di Maurizio Sarri grazie ai gol di Simeone nel primo tempo e al gol nella ripresa di Zapata. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Simeone è stato il migliore dei suoi contro la Lazio. Ben il 45,43% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i biancocelesti. Al secondo posto c'è Obrador, assist del secondo gol, che ha ricevuto il benestare del 26,88% dei votanti. Infine Gineitis ottiene il 24,87%. Nella classifica generale il Cholito sale al quarto posto a 26 punti, Obrador raggiunge Nkounkou e Zapata a 6 punti, mentre Gineitis ottiene 1 punto.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

48 PUNTI: Vlasic

31 PUNTI: Ilkhan

30 PUNTI: Paleari

26 PUNTI: Simeone

23 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

14 PUNTI: Casadei

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Obrador

5 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Pedersen, Njie

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal

1 PUNTO: Ismajli, Gineitis

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

