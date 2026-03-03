Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con la Lazio, secondo Obrador

Il Toro rialza la testa contro la Lazio. Il Torino riesce a strappare tre punti importanti contro i biancocelesti di Maurizio Sarri grazie ai gol di Simeone nel primo tempo e al gol nella ripresa di Zapata. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Simeone è stato il migliore dei suoi contro la Lazio. Ben il 45,43% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i biancocelesti. Al secondo posto c'è Obrador, assist del secondo gol, che ha ricevuto il benestare del 26,88% dei votanti. Infine Gineitis ottiene il 24,87%. Nella classifica generale il Cholito sale al quarto posto a 26 punti, Obrador raggiunge Nkounkou e Zapata a 6 punti, mentre Gineitis ottiene 1 punto.