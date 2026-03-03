Il Toro rialza la testa contro la Lazio. Il Torino riesce a strappare tre punti importanti contro i biancocelesti di Maurizio Sarri grazie ai gol di Simeone nel primo tempo e al gol nella ripresa di Zapata. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i due migliori granata della sfida. Simeone è stato il migliore dei suoi contro la Lazio. Ben il 45,43% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i biancocelesti. Al secondo posto c'è Obrador, assist del secondo gol, che ha ricevuto il benestare del 26,88% dei votanti. Infine Gineitis ottiene il 24,87%. Nella classifica generale il Cholito sale al quarto posto a 26 punti, Obrador raggiunge Nkounkou e Zapata a 6 punti, mentre Gineitis ottiene 1 punto.
SONDAGGIO
Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con la Lazio, secondo Obrador
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
48 PUNTI: Vlasic
31 PUNTI: Ilkhan
30 PUNTI: Paleari
26 PUNTI: Simeone
23 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
14 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Obrador
5 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Ismajli, Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
