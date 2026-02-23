Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Genoa-Torino

Il Genoa schianta il Torino a Marassi. Termina 3-0 il match tra rossoblu e granata: i gol di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias condannano il Torino alla seconda sconfitta consecutiva. Nonostante la sconfitta, come ogni volta al termine dei match, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori la vostra opinione: chi ha performato meglio? Quali sono stati i due granata che hanno offerto la prova migliore malgrado il risultato?