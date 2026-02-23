Il Genoa schianta il Torino a Marassi. Termina 3-0 il match tra rossoblu e granata: i gol di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias condannano il Torino alla seconda sconfitta consecutiva. Nonostante la sconfitta, come ogni volta al termine dei match, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori la vostra opinione: chi ha performato meglio? Quali sono stati i due granata che hanno offerto la prova migliore malgrado il risultato?
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Genoa-Torino
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
43 PUNTI: Vlasic
30 PUNTI: Ilkhan, Paleari
23 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
21 PUNTI: Simeone
14 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
5 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
