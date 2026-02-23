tor sondaggi Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Genoa-Torino

Sondaggio

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Genoa-Torino

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Genoa-Torino - immagine 1
Votate al sondaggio sul migliore di Genoa-Torino
Eugenio Gammarino

Il Genoa schianta il Torino a Marassi. Termina 3-0 il match tra rossoblu e granata: i gol di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias condannano il Torino alla seconda sconfitta consecutiva. Nonostante la sconfitta, come ogni volta al termine dei match, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori la vostra opinione: chi ha performato meglio? Quali sono stati i due granata che hanno offerto la prova migliore malgrado il risultato?

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

43 PUNTI: Vlasic

30 PUNTI: Ilkhan, Paleari

23 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

21 PUNTI: Simeone

14 PUNTI: Casadei

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata

5 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Pedersen, Njie

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal

1 PUNTO: Ismajli

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

Leggi anche
Quale risultato otterrà il Toro a Genova? I lettori di TN optano per la sconfitta
Sondaggio – Genoa-Torino, crocevia decisivo: come finirà la partita?

© RIPRODUZIONE RISERVATA