Il Torino riesce a strappare tre punti importanti contro i biancocelesti di Maurizio Sarri grazie ai gol di Simeone nel primo tempo e al gol nella ripresa di Zapata. Come ogni volta al termine dei match, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori la vostra opinione: chi ha performato meglio? Quali sono stati i due granata che hanno offerto la prova migliore nella gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A?
SONDAGGIO
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Lazio
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
43 PUNTI: Vlasic
30 PUNTI: Ilkhan, Paleari
23 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
21 PUNTI: Simeone
14 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
5 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
