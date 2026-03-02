tor sondaggi Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Lazio

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Lazio

Eugenio Gammarino

Il Torino riesce a strappare tre punti importanti contro i biancocelesti di Maurizio Sarri grazie ai gol di Simeone nel primo tempo e al gol nella ripresa di Zapata. Come ogni volta al termine dei match, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori la vostra opinione: chi ha performato meglio? Quali sono stati i due granata che hanno offerto la prova migliore nella gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A?

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

43 PUNTI: Vlasic

30 PUNTI: Ilkhan, Paleari

23 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

21 PUNTI: Simeone

14 PUNTI: Casadei

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata

5 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Pedersen, Njie

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal

1 PUNTO: Ismajli

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

