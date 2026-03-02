Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Lazio

Il Torino riesce a strappare tre punti importanti contro i biancocelesti di Maurizio Sarri grazie ai gol di Simeone nel primo tempo e al gol nella ripresa di Zapata. Come ogni volta al termine dei match, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori la vostra opinione: chi ha performato meglio? Quali sono stati i due granata che hanno offerto la prova migliore nella gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A?