Il Toro colleziona la sua terza sconfitta stagionale in Serie A contro la Roma. Un gol per tempo decreta la vittoria dei giallorossi: prima la rete di Malen, con la Roma che sfrutta un rinvio errato di Perri, poi il bis nel recupero della ripresa firmato Pisilli. I granata restano così a 3 punti in classifica, frutto del successo nello scorso turno contro la Fiorentina. I lettori di Toro News hanno decretato quali sono stati i giocatori migliori nella sfida contro i capitolini. L'MVP della gara è stato il neo acquisto Daniel Braganca con ben 489 voti, corrispondenti al 42%. A seguirlo è Emirhan Ilkhan al 16%, con 188 votanti. Chiude il podio l'altro neoacquisto della mediana Rolando Mandragora, 142 voti e il 16% dei voti per lui, che sale secondo in classifica generale a 6 punti.

Chi sono stati i migliori granata contro la Roma? Bragança 42% 489 voti Ilkhan 16% 188 voti Mandragora 12% 142 voti Comuzzo 6% 73 voti Fortini 6% 73 voti Fitz-Jim 3% 33 voti Perri 3% 31 voti Cacciamani 3% 29 voti Comert 2% 22 voti Coco 2% 21 voti Simeone 1% 16 voti Vlasic 1% 14 voti Belghali 1% 8 voti Rodriguez 1% 8 voti Gineitis 1% 7 voti Zapata 0% 5 voti Il sondaggio è concluso.

La classifica del TN Award 2026/27

Fitz-Jim: 9

Mandragora: 6

Njie: 5

Braganca: 5

Adams: 4

Ismajli: 3

Ilkhan: 3

Cacciamani: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;

2025/26: Nikola Vlasic.